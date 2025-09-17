Previous
Why did I take this photo? by 365projectorgchristine
40 / 365

Why did I take this photo?

https://www.google.com/search?q=why+did+I+take+this+photo+saying&sca_esv=d262380f444288af&rlz=1C1VDKB_enUS1158US1158&sxsrf=AE3TifOTHqEK8BQ0QEZ0vx3FQ5TbgcUdkw%3A1758118170413&ei=GsHKaMbsGNa-p84Plc-z-Ak&ved=0ahUKEwjG4ZTI_N-PAxVW38kDHZXnDJ8Q4dUDCBA&uact=5&oq=why+did+I+take+this+photo+saying&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIHdoeSBkaWQgSSB0YWtlIHRoaXMgcGhvdG8gc2F5aW5nMggQIRigARjDBEi4sAFQAFiMqQFwBngBkAEAmAGVBqAB632qAQ4wLjYuMi4zLjcuMTEuNbgBA8gBAPgBAZgCFaAChC7CAhAQABiABBiRAhiKBRhGGPkBwgIGEAAYBxgewgILEAAYgAQYkQIYigXCAgUQABiABMICKhAAGIAEGJECGIoFGEYY-QEYlwUYjAUY3QQYRhj5ARj0Axj1Axj2A9gBAcICDBAAGIAEGA0YRhj5AcICBxAAGIAEGA3CAiYQABiABBgNGEYY-QEYlwUYjAUY3QQYRhj5ARj0Axj1Axj2A9gBAcICDhAAGIAEGJECGLEDGIoFwgIKEAAYgAQYQxiKBcICCxAAGIAEGIYDGIoFwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICCBAAGKIEGIkFwgIKECEYoAEYwwQYCpgDALoGBggBEAEYE5IHDTYuNi4xLjIuMi4zLjGgB7aoAbIHDTAuNi4xLjIuMi4zLjG4B6YtwgcJMC4xLjkuNi41yAeKAg&sclient=gws-wiz-serp
17th September 2025 17th Sep 25

Christine Sztukow...

ace
@365projectorgchristine
Update August 19, 2025 Wow I am starting my 4th year and enjoying it more eachday. Seeing your daily photograph's and being able to share our...
10% complete

View this month »

Latest from all albums

Photo Details

mittens (Marilyn) ace
Lovely.
September 17th, 2025  
Mags ace
Rugged and beautiful!
September 17th, 2025  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact