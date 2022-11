The Crooked Oak

Standing on the banks of the Cleddau Ddu River stands the propped, gnarled Crooked Oak - a tree with strong literary and artistic connections.



The celebrated poet Waldo Williams (1904-1971) would stay overnight at nearby Croes Millin Chapel so he could walk down the track to witness the light of the dawn break by this tree. Williams celebrated it in Y Dderwen Gam (‘The Crooked Oak’): a protest poem against since abandoned plans to flood this area.



Here is the poem below -



Rhedodd y môr i fyny'r afon

Y cyrliog serchog, pur ei drem

Unwaith, a myrdd o weithiau wedyn

Cyn imi gael y dderwen gam.



Cyn imi ddod yr hydref hwnnw

A sefyll dan y gainc a'u gweld,

Hithau a'i mynwes yn ymchwyddo'n

Ardderchog rhwng ei gwyrdd a'i gold.



Yma bydd llyn, yma bydd llonydd,

Oddi yma draw bydd wyneb drych;

Derfydd ymryson eu direidi

Taw eu tafodau dan y cwch.



Derfydd y llaid, cynefin chwibanwyr

Yn taro'r gerdd pan anturio'r gwawl,

A'u galw gloywlyfn a'u horohïan,

A'u llanw yn codi bad yr haul.



Yn codi'r haul ac yn tynnu'r eigion

Trwy'r calonnau gwyrdd dros y ddwylan lom,

Yma bydd llyn, yma bydd llonydd

A'r gwynt ym mrig y dderwen gam.