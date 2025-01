Waiting

Waiting is a part of life, whether it’s for a significant day, a surprising encounter, an answer, or someone truly special What could they be waiting for this time?

生命中我们难免要习惯等待,等一个特别的日子,一场未知的相逢,一份尚未揭晓的答案,一位特殊的人。这次,他们在等待什么呢?