365project day 11

Valentine's Day - Today I had to take a picture from the archive, taken on a trip to the USA 4 years ago. The most symbolizes Valentine's Day for me.

יום אהבה - היום הייתי חייבת להוציא תמונה מהארכיון, היא צולמה בטיול בארה"ב לפני 4 שנים. הכי !!מסמלת עבורי את יום האהבה