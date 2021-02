The gang almost complete

Projects:Tutorial Paul Klee - Rose garden https://youtu.be/peDrpgjho2Q Tutorial Paul Klee - Words https://youtu.be/UUKxUTsO2Fs Tutorial Kate Jobling Skyline https://youtu.be/f3ftaT9FGrA Tutorial Matthew Palmer Mountainside lake https://youtu.be/mZILqMZCXeU Tutorial Raindrops on a leaf https://youtu.be/FJs8lwUcA1c Tutorial A floral truck https://youtu.be/hRtWqnVISMM Tutorial acrylics blending techniques https://www.youtube.com/watch?v=tIyqMTKFmC0 Tips about masking tape https://youtu.be/df4tmJQsbgE Observe:Reflections: https://365project.org/tinley23/365/2021-02-01 Tagging the Gang: