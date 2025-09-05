« back to blog

Official Top 20 Chart - Week 785

 by Ross S. on Sep 5th 2025

1) Misty Morning Fishing by Peter Dulis

2) I just liked it by haskar

3) Ready for take off by Diana

4) Simon by KWind

5) More Windows Solarized by Babs

6) Sitting pretty! by Margaret Brown

7) 31august by amyK

8) Dandelions abstracted~~~~~ by ~*~ Jo ~*~

9) That time of year again.... by Linda E

10) Just Because Day by Ann H. LeFevre

11) spiderwebs by Paula Fontanini

12) August words-Silhouette by Dorothy

13) Echinops by Susan Wakely

14) You Make My Heart Beat Faster by CC Folk

15) Sunflower and Linked Chain by gloria jones

16) Monarch among the Dahlias by Joan Robillard

17) Tolerance by Kerry McCarthy

18) Evening light on toetoe by Nick

19) Humming Along by KV

20) Sunflowers at Sunset by Carole Sandford



Comments
