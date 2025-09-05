Official Top 20 Chart - Week 785

1) Misty Morning Fishing by Peter Dulis
2) I just liked it by haskar
3) Ready for take off by Diana
4) Simon by KWind
5) More Windows Solarized by Babs
6) Sitting pretty! by Margaret Brown
7) 31august by amyK
8) Dandelions abstracted~~~~~ by ~*~ Jo ~*~
9) That time of year again.... by Linda E
10) Just Because Day by Ann H. LeFevre
11) spiderwebs by Paula Fontanini
12) August words-Silhouette by Dorothy
13) Echinops by Susan Wakely
14) You Make My Heart Beat Faster by CC Folk
15) Sunflower and Linked Chain by gloria jones
16) Monarch among the Dahlias by Joan Robillard
17) Tolerance by Kerry McCarthy
18) Evening light on toetoe by Nick
19) Humming Along by KV
20) Sunflowers at Sunset by Carole Sandford
- Misty Morning Fishing by pdulis
- I just liked it by haskar
- Ready for take off by ludwigsdiana
- Simon by kwind
- More Windows Solarized by onewing
- Sitting pretty! by craftymeg
- 31august by amyk
- Dandelions abstracted~~~~~ by ziggy77
- That time of year again.... by leggzy
- Just Because Day by olivetreeann
- spiderwebs by bluemoon
- August words-Silhouette by illinilass
- Echinops by wakelys
- You Make My Heart Beat Faster by gardenfolk
- Sunflower and Linked Chain by seattlite
- Monarch among the Dahlias by joansmor
- Tolerance by mccarth1
- Evening light on toetoe by nickspicsnz
- Humming Along by kvphoto
- Sunflowers at Sunset by carole_sandford