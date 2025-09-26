Official Top 20 Chart - Week 788

1) Biden~~~~~~ by ~*~ Jo ~*~
2) Evening snack by haskar
3) Calling out to the females by Diana
4) It's Now or Never... by Paula Fontanini
5) Bee in Motion by Shutterbug
6) Monarch 2 by *lynn
7) The Glow by gloria jones
8) Fluffy by Carole Sandford
9) Tendrils of Fluff by LManning (Laura)
10) Showers of Imagination by Ann H. LeFevre
11) making eye contact by KoalaGardens🐨
12) Fall colours are changing daily! by Islandgirl
13) Relaxed by Babs
14) Soaking up the rays by Kerry McCarthy
15) 632 by vaidas
16) Stars at Holman Overlook by Jane Pittenger
17) Sea defences by Susan Wakely
18) Goldenrod by mittens (Marilyn)
19) Art in Nature by Corinne C
20) Peekaboo by Linda E
- Biden~~~~~~ by ziggy77
- Evening snack by haskar
- Calling out to the females by ludwigsdiana
- It's Now or Never... by bluemoon
- Bee in Motion by shutterbug49
- Monarch 2 by lynnz
- The Glow by seattlite
- Fluffy by carole_sandford
- Tendrils of Fluff by ljmanning
- Showers of Imagination by olivetreeann
- making eye contact by koalagardens
- Fall colours are changing daily! by radiogirl
- Relaxed by onewing
- Soaking up the rays by mccarth1
- 632 by vaiguo
- Stars at Holman Overlook by jgpittenger
- Sea defences by wakelys
- Goldenrod by mittens
- Art in Nature by corinnec
- Peekaboo by leggzy