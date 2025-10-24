Official Top 20 Chart - Week 792

1) Autumn II by haskar
2) Now who are we looking at? by Diana
3) SUNsational by Call me Joe
4) Niagara Maid of Mist by Peter Dulis
5) Looking into the sunrise by Joan Robillard
6) Fall Colors by Corinne C
7) Golden Fall Colors by gloria jones
8) Front by Wylie
9) 20october by amyK
10) High on the Hill by Issi Bannerman
11) Cosmos~~~~~ by ~*~ Jo ~*~
12) meet Ruby by KoalaGardens🐨
13) Floating Through Reflections by Kerry McCarthy
14) Colorful Leaves by *lynn
15) wave walker by kali
16) Reflective by Judith Johnson
17) Walking Buddy Surprised by Shutterbug
18) The Island of Peacocks by Renee Salamon
19) Bad Hair Day by Babs
20) High Tide in Venice by KWind
- Autumn II by haskar
- Now who are we looking at? by ludwigsdiana
- SUNsational by joemuli
- Niagara Maid of Mist by pdulis
- Looking into the sunrise by joansmor
- Fall Colors by corinnec
- Golden Fall Colors by seattlite
- Front by pusspup
- 20october by amyk
- High on the Hill by jamibann
- Cosmos~~~~~ by ziggy77
- meet Ruby by koalagardens
- Floating Through Reflections by mccarth1
- Colorful Leaves by lynnz
- wave walker by kali66
- Reflective by busylady
- Walking Buddy Surprised by shutterbug49
- The Island of Peacocks by rensala
- Bad Hair Day by onewing
- High Tide in Venice by kwind