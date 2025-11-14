Official Top 20 Chart - Week 795

1) Impending storm by Wylie
2) Foggy Morning Tree by *lynn
3) Male Belted Kingfisher by Paula Fontanini
4) Oglebay Park 1 by mittens (Marilyn)
5) Candle-light. by Beryl Lloyd
6) A spider web by haskar
7) Amost bare by Diana
8) Frozen leaves~~~~~ by ~*~ Jo ~*~
9) Supermoon Rises over the Catalina Mountains by Taffy
10) Enjoying the moment… by Beverley
11) Harbour Reflections by Peter Dulis
12) Flipping Autumn by Jennifer
13) Snowy river by LManning (Laura)
14) best lounge in the bush by KoalaGardens🐨
15) Relaxed by Babs
16) It Was An Amazing Sunset Tonight! by Rick
17) Full Moon by Brian
18) Gerbera with Negative Space by Shutterbug
19) Texas Turbines by KV
20) First Snow 2025 by Corinne C
- Impending storm by pusspup
- Foggy Morning Tree by lynnz
- Male Belted Kingfisher by bluemoon
- Oglebay Park 1 by mittens
- Candle-light. by beryl
- A spider web by haskar
- Amost bare by ludwigsdiana
- Frozen leaves~~~~~ by ziggy77
- Supermoon Rises over the Catalina Mountains by taffy
- Enjoying the moment… by beverley365
- Harbour Reflections by pdulis
- Flipping Autumn by jesperani
- Snowy river by ljmanning
- best lounge in the bush by koalagardens
- Relaxed by onewing
- It Was An Amazing Sunset Tonight! by rickster549
- Full Moon by briaan
- Gerbera with Negative Space by shutterbug49
- Texas Turbines by kvphoto
- First Snow 2025 by corinnec