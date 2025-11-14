« back to blog

Official Top 20 Chart - Week 795

 by Ross S. on Nov 14th 2025

1) Impending storm by Wylie

2) Foggy Morning Tree by *lynn

3) Male Belted Kingfisher by Paula Fontanini

4) Oglebay Park 1 by mittens (Marilyn)

5) Candle-light. by Beryl Lloyd

6) A spider web by haskar

7) Amost bare by Diana

8) Frozen leaves~~~~~ by ~*~ Jo ~*~

9) Supermoon Rises over the Catalina Mountains by Taffy

10) Enjoying the moment… by Beverley

11) Harbour Reflections by Peter Dulis

12) Flipping Autumn by Jennifer

13) Snowy river by LManning (Laura)

14) best lounge in the bush by KoalaGardens🐨

15) Relaxed by Babs

16) It Was An Amazing Sunset Tonight! by Rick

17) Full Moon by Brian

18) Gerbera with Negative Space by Shutterbug

19) Texas Turbines by KV

20) First Snow 2025 by Corinne C



  1. Impending storm by pusspup

  2. Foggy Morning Tree by lynnz

  3. Male Belted Kingfisher by bluemoon

  4. Oglebay Park 1 by mittens

  5. Candle-light. by beryl

  6. A spider web by haskar

  7. Amost bare by ludwigsdiana

  8. Frozen leaves~~~~~ by ziggy77

  9. Supermoon Rises over the Catalina Mountains by taffy

  10. Enjoying the moment… by beverley365

  11. Harbour Reflections by pdulis

  12. Flipping Autumn by jesperani

  13. Snowy river by ljmanning

  14. best lounge in the bush by koalagardens

  15. Relaxed by onewing

  16. It Was An Amazing Sunset Tonight! by rickster549

  17. Full Moon by briaan

  18. Gerbera with Negative Space by shutterbug49

  19. Texas Turbines by kvphoto

  20. First Snow 2025 by corinnec



Share
Comments
Post a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
 Tweets ahoy!
 Join the Group
 Pin With Me
Recent Articles
Interesting Posts
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact