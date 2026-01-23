« back to blog

Official Top 20 Chart - Week 805

 by Ross S. on Jan 23rd 2026

1) Wood Duck by PhotoCrazy

2) Cormorant by gloria jones

3) The end of a sunny day by haskar

4) Marsh Sunset by *lynn

5) Apocalyptic Bamburgh by Jennifer

6) I could hear the music calling… by Beverley

7) 18january by amyK

8) An unusual beauty by Diana

9) Catching the Scent by KV

10) Driving home by Wylie

11) The Heavens Declare by Peter Dulis

12) Gliding Along by Taffy

13) I Love Sunflower Seeds by Babs

14) Morven by Issi Bannerman

15) Reflections in the Moat by Carole Sandford

16) squiggly bits by KoalaGardens🐨

17) The Sun Appeared by KWind

18) Mr. Majestic by Paula Fontanini

19) 2026-016 by vaidas

20) Red Sky at Night by Margaret Brown



Comments
