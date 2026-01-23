Official Top 20 Chart - Week 805

1) Wood Duck by PhotoCrazy
2) Cormorant by gloria jones
3) The end of a sunny day by haskar
4) Marsh Sunset by *lynn
5) Apocalyptic Bamburgh by Jennifer
6) I could hear the music calling… by Beverley
7) 18january by amyK
8) An unusual beauty by Diana
9) Catching the Scent by KV
10) Driving home by Wylie
11) The Heavens Declare by Peter Dulis
12) Gliding Along by Taffy
13) I Love Sunflower Seeds by Babs
14) Morven by Issi Bannerman
15) Reflections in the Moat by Carole Sandford
16) squiggly bits by KoalaGardens🐨
17) The Sun Appeared by KWind
18) Mr. Majestic by Paula Fontanini
19) 2026-016 by vaidas
20) Red Sky at Night by Margaret Brown
- Wood Duck by photographycrazy
- Cormorant by seattlite
- The end of a sunny day by haskar
- Marsh Sunset by lynnz
- Apocalyptic Bamburgh by jesperani
- I could hear the music calling… by beverley365
- 18january by amyk
- An unusual beauty by ludwigsdiana
- Catching the Scent by kvphoto
- Driving home by pusspup
- The Heavens Declare by pdulis
- Gliding Along by taffy
- I Love Sunflower Seeds by onewing
- Morven by jamibann
- Reflections in the Moat by carole_sandford
- squiggly bits by koalagardens
- The Sun Appeared by kwind
- Mr. Majestic by bluemoon
- 2026-016 by vaiguo
- Red Sky at Night by craftymeg