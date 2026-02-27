Official Top 20 Chart - Week 810

1) A Paddle Before Bedtime by Babs
2) Rays after rain by Jane Pittenger
3) Sandhill Crane by PhotoCrazy
4) Allen Lambert Galleria by Peter Dulis
5) High Tide at Tynemouth by Jennifer
6) A bouquet of tulips by haskar
7) Snow storm by Corinne C
8) Febrauary22 by Susan Wakely
9) A Winter Glimpse of Spring by KV
10) The last ones, by Diana
11) Backlighting by gloria jones
12) Early Morning by *lynn
13) Tower Cranes by Brian
14) Ledbury Clock Tower by carol white
15) Unconditional Love by Danette Thompson
16) Pacific Grove as B&W by Shutterbug
17) hey Momo by KoalaGardens🐨
18) Winter wonderland by Elisabeth Sæter
19) Train tracks by Kerry McCarthy
20) I was enthralled P6165280 by Merrelyn
- A Paddle Before Bedtime by onewing
- Rays after rain by jgpittenger
- Sandhill Crane by photographycrazy
- Allen Lambert Galleria by pdulis
- High Tide at Tynemouth by jesperani
- A bouquet of tulips by haskar
- Snow storm by corinnec
- Febrauary22 by wakelys
- A Winter Glimpse of Spring by kvphoto
- The last ones, by ludwigsdiana
- Backlighting by seattlite
- Early Morning by lynnz
- Tower Cranes by briaan
- Ledbury Clock Tower by carolmw
- Unconditional Love by danette
- Pacific Grove as B&W by shutterbug49
- hey Momo by koalagardens
- Winter wonderland by elisasaeter
- Train tracks by mccarth1
- I was enthralled P6165280 by merrelyn