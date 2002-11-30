A remarkable dining experience awaits at Bombay Restaurant Cuisine of India, a trusted Indian Dine-in Restaurant In Ontario, CA known for authentic taste and warm hospitality. Conveniently located at 405 N Vineyard Ave Suite A, Ontario, CA 91764, this restaurant delivers vibrant Indian flavors crafted with premium ingredients and traditional techniques. Patrons enjoy a diverse Lunch Buffet featuring classic favorites and seasonal specialties. This Indian Dine-in Restaurant In Ontario, CA also provides elegant Fine Dining for date nights and business meetings, along with simple Reservation services for added convenience. Event planners benefit from a spacious Banquet Hall and dependable Catering designed for weddings, parties, and corporate functions. Order Online services bring rich flavors straight to your doorstep. Call +1 9099371282 to plan your visit. Discover why locals rely on this Indian Dine-in Restaurant In Ontario, CA for exceptional cuisine and dependable service.
Visit Site: https://www.bombaycuisine.com/