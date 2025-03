Confidence

We are at Torquay for a few days. A 1 hour and 20 minute drive from Melbourne https://www.google.com/search?q=torquay+to+melbourne+city&sca_esv=573a78224f2201b6&rlz=1C1CHBF_en-GBAU1102AU1102&ei=Nw_QZ-bnEq2QseMPzraBsQ0&oq=torquay+and+melbourne+map+victoria&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiInRvcnF1YXkgYW5kIG1lbGJvdXJuZSBtYXAgdmljdG9yaWEqAggCMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGKIEGIkFSJ1nULYXWKVQcAN4AZABAJgBhAOgAYgbqgEHMC43LjguMbgBAcgBAPgBAZgCC6ACvw3CAgoQABiwAxjWBBhHwgIFEAAYgATCAgIQJsICBhAAGAgYHsICCBAhGKABGMMEwgIKECEYoAEYwwQYCsICBBAhGAqYAwCIBgGQBgiSBwczLjYuMS4xoAfkQg&sclient=gws-wiz-serp We walked to the local surf beach from our accommodation. This seagull calmly landed near us and approached us as we enjoyed our hot beverages. Thanks for your views and favs.