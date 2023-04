2- 13.04

Cette photo n’a pas été prise le jour même, mais il y a quelques jours, lors du dîner de Pâques, chez mes parents.

J’aime beaucoup cette photo qui, pour moi dit beaucoup de choses. Les mains torturées tel un vieil olivier de ma maman tenant un arrosoir rempli de fleurs. Le tout est en accord avec la table et son pull-over. Ce jour-là, le soleil était de la partie. Ciel clair, lumineux et impeccable. Le repas fut à cette image : solaire et radieux.

Cette photo dit aussi la vieillesse à travers ces mains percluses d’arthrose, mais aussi la fraîcheur de la vie qui persiste, tenace et têtue malgré la maladie. Une vie également qui se fane doucement. J’ai pris une autre photo où l’on voit son visage défait par la douleur, mais je préfère celle-ci, plus symbolique.