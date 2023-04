Femme arbre

Cette année, je me suis mise à la sculpture. J’ai toujours admiré les sculpteurs qui m’inspirent à la fois respect et crainte. Cette force qu’ils doivent déployer pour monter des œuvres monumentales. Il y a quelques années, j’ai exposé avec un artiste qui sculptait dans du métal de gigantesques créatures torturées. Evidemment, ça me parlait. Mes photos prises dans de la glace étaient parfaitement en échos avec ses œuvres, dansaient avec elles. Donc, cette année, j’ai sauté le pas. Et la révélation que je pressentais ne s’est pas fait attendre. Là, je suis dans mon univers, mes mains plongées dans la matière parlent à ma place. Elles sont douées d’une intelligence et d’une sensibilité que je ne leur connaissais pas. Elles font naître (un peu comme dans mes photomontages) d’étranges créatures hybrides à mi-chemin entre l’animal, l’humain et le végétal…et toujours des formes féminines.