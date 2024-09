Tiny me in front of my university.

I studied law here during 7years ! From my 18 to my 26 ! Few diplomas :

- DEUG

- License en Droit privé

- Maîtrise en Droit privé

- DESS en Droit de l’urbanisme

- Certificat en Droit des Assurances

- Diplôme d’expertise immobilière/ judiciaire

My daughters wanted to see it not because of my diplomas but because I met my husband there.