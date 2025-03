1\365

O Primeiro Dia

- Sérgio Godinho -



A principio é simples anda-se sozinho

Passa-se nas ruas bem devagarinho

Está-se bem no silêncio e no burburinho

Bebe-se as certezas num copo de vinho

E vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida



Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo

Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo

Diz-se do passado que está moribundo

Bebe-se o alento num copo sem fundo

E vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida



E é então que amigos nos oferecem leito

Entra-se cansado e sai-se refeito

Luta-se por tudo o que se leva a peito

Bebe-se e come-se e alguém nos diz "bom proveito"

E vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida



Depois vêm cansaços e o corpo fraqueja

Olha-se para dentro e já pouco sobeja

Pede-se o descanso por curto que seja

Apagam-se dúvidas num mar de cerveja

E vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida



Enfim de uma escolha faz-se um desafio

Enfrenta-se a vida de fio a pavio

Navega-se sem mar sem vela ou navio

Bebe-se a coragem até dum copo vazio

E vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida

Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida



E entretanto o tempo fez cinza da brasa

E outra maré cheia virá da maré vaza

Nasce um novo dia e no braço outra asa

Brinda-se aos amores com o vinho da casa

Vem-nos à memória uma frase batida



Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida