The day about terrible feeling

Чувствую себя ужасно, но температура нормальная. А я так ждала этого воскресенья, чтобы покататься на велике... Обидно. Даже никуда не пошла фотографировать. Это силуэт моего кота в закатных лучах. Кот белый.



I feel terrible, but my temperature is normal. And I was so looking forward to this Sunday to ride a bike... It's a pity. I didn't even go to take pictures. This is my cat's silhouette in the sunset rays. He has white hair.