Distributore Salsa Formaggio

Distributore per salsa di formaggio pensato per ambienti horeca ad alto flusso. Facile da installare e usare, consente di servire salse cremose alla temperatura ideale. Compatibile con bag-in-box e buste da 2 kg, è perfetto per ristoranti, fast food e mense. Garantisce un’erogazione igienica e controllata, riducendo sprechi e tempi di servizio. Ideale per cheddar, white cream e fonduta, valorizza ogni preparazione con efficienza. Un dispositivo indispensabile per chi cerca rapidità, qualità e affidabilità in cucina professionale.