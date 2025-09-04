Distributore Salsa Formaggio by fusocheese
Distributore Salsa Formaggio

Distributore per salsa di formaggio pensato per ambienti horeca ad alto flusso. Facile da installare e usare, consente di servire salse cremose alla temperatura ideale. Compatibile con bag-in-box e buste da 2 kg, è perfetto per ristoranti, fast food e mense. Garantisce un’erogazione igienica e controllata, riducendo sprechi e tempi di servizio. Ideale per cheddar, white cream e fonduta, valorizza ogni preparazione con efficienza. Un dispositivo indispensabile per chi cerca rapidità, qualità e affidabilità in cucina professionale.


Click here:- https://www.fusocheese.com/dispenser/
4th September 2025

Fuso Cheese

@fusocheese
