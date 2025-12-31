Previous
uzdarem metelius su kolos taurem by icetiz
uzdarem metelius su kolos taurem

daug reikaliuku ir nauju roguciu, tradiciskai picytes, laukinuke dukra, o nakti vaikutai klause fejerverku
31st December 2025 31st Dec 25

Aistis

@icetiz
