5 december Sinterklaasfeest by ideetje
Photo 873

5 december Sinterklaasfeest

Op 5 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. Kinderfeest met kadootjes die gebracht worden door de (zwarte) Pieten, dit zijn de knechten van de Sint.
5th December 2025 5th Dec 25

