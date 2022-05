Love new toys til I get bored of it 🤷‍♀️

β€œART makes me feel I have a life🌻 β€”I shoot,I paint…. I just do it to escape,relax and calm my rollercoaster***chaos!!πŸ€―πŸ˜΅β€πŸ’« ***btw,special shout out to Alexis Birkillβ€¦β€¦πŸ™πŸΌ