Be afraid but do it anyway

Danas mi je konačno stigao prvi bullet journal kome sam se jako radovala. Izabrala sam ovu koricu jer je od moje omiljene umetnice i jer se baš povezujem sa ovom rečenicom. U poslednjih nekoliko godina sam toliko stvari uradila baš po tom principu - bila sam uplašena i ipak sam ih uradila. Ponosim se sobom zbog toga i želim da me ovaj planer stalno podseća na to koliko sam sposobna da uradim čak i onda kada je teško i kada me strah obuzima.