Работа

С концерта вернулись в 2 ночи, так что сегодня хочу спать и устала... поужинали в кафе рядом с работой.

На работе уже думала, что все сегодня доделала и год в плане бумажек по мат.ответственности можно закрыть. Но нет, списала и затребовала одно, а на складе выяснилось что нужно ещё одно требование оформить. А к вечеру ещё и выяснилось, что в бухгалтерии девушка ошиблась и списание 2 позиций надо завтра опять оформить заново. И не первый раз так. Она ошибается, а переделывать мне. Ну ладно, завтра все сделаю и в этом году, надеюсь, все.