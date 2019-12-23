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Работа by ladydeirdre
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Работа

С концерта вернулись в 2 ночи, так что сегодня хочу спать и устала... поужинали в кафе рядом с работой.
На работе уже думала, что все сегодня доделала и год в плане бумажек по мат.ответственности можно закрыть. Но нет, списала и затребовала одно, а на складе выяснилось что нужно ещё одно требование оформить. А к вечеру ещё и выяснилось, что в бухгалтерии девушка ошиблась и списание 2 позиций надо завтра опять оформить заново. И не первый раз так. Она ошибается, а переделывать мне. Ну ладно, завтра все сделаю и в этом году, надеюсь, все.
23rd December 2019 23rd Dec 19

Deirdre

ace
@ladydeirdre
Hello! I came here from a Russian-language project that closed. I don't know much English, so I use a translator and apologize for...
4% complete

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