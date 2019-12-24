Снега все нет и нет... На улице сыро и довольно уныло( Но к Новому году его обещают. Надеюсь и жду!

Вечером добралась до 4 упражнения в курсе растяжки, но закончить смогла только половину, так как Эрни решил всячески мне мешать) в следующий раз прийдется этот урок начинать заново, но и ладно, я не тороплюсь. Главное, что свои физические нагрузки я получаю. Потом пыталась сфотографировать самого Эрни, так как больше ничего сегодня не фотографировала. Не вышло категорически, его пробило на побеситься) так что сфотографировала Феню, которая вот с таким видом за нами наблюдала)