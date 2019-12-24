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by ladydeirdre
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Снега все нет и нет... На улице сыро и довольно уныло( Но к Новому году его обещают. Надеюсь и жду!
Вечером добралась до 4 упражнения в курсе растяжки, но закончить смогла только половину, так как Эрни решил всячески мне мешать) в следующий раз прийдется этот урок начинать заново, но и ладно, я не тороплюсь. Главное, что свои физические нагрузки я получаю. Потом пыталась сфотографировать самого Эрни, так как больше ничего сегодня не фотографировала. Не вышло категорически, его пробило на побеситься) так что сфотографировала Феню, которая вот с таким видом за нами наблюдала)
24th December 2019 24th Dec 19

Deirdre

ace
@ladydeirdre
Hello! I came here from a Russian-language project that closed. I don't know much English, so I use a translator and apologize for...
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Olesya
❤️
Табби-черепашка)
December 24th, 2019  
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