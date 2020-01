At work.

Просто рабочий понедельник. Мышцы после вчерашнего занятия болят, но это приятная боль. На улице сыро, все течёт. В таких темпах и снег растает скоро.

Just a working monday. The muscles after yesterday's exercise hurt, but it's a nice pain. It's damp on the street, everything flows. At this rate, the snow will melt soon.