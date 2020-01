Kiwi

Антибиотики, вроде бы, помогают. Но теперь болит желудок. Ну это нормально, пью бифидобактерии, выздоравливаю.

На фото часть моего завтрака:)

Antibiotics seem to help. But now the stomach hurts. Well, that's fine, I drink bifidobacteria, I’m recovering.

In the photo, part of my breakfast :)