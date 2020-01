Cheeseburger



Сходила в парикмахерскую, обновила цвет и прическу. Наконец-то все получилось отлично и цвет (блонд) как я хотела!

Потом поехали в Ногинск, купила запасы фотобумаги, гостинцев собаке и кошке. Собаке сделали красивый адресник. И, главная покупка - электрогриль. Сразу же наделала чизбургеров))) Я в восторге от этого аппарата, так все быстро готовится, просто шик!



