Sculpture "The First Artificial Earth Satellite"

Ездила к стоматологу. Операция была долгой и немного мучительной. По большей части как раз из-за того, что долго. Но больно почти не было, персонал просто отличный и доктор тоже очень внимательный и хороший. Замечательная клиника. Доктор, кстати, оказался сыном нашего стоматолога, теперь понятно почему она его порекомендовала. :) Но он действительно профессионал. Кстати, похож на Джона Сноу 😁 Все сделали, уже дома. Надеюсь, заживление пройдёт без осложнений. Пока даже болит не особо сильно. Хотя все равно обещали отёк и гематому :(

I went to the dentist. The operation was long and a bit painful. For the most part, it’s just because of how long. But it was almost no painful, the staff is just excellent and the doctor is also very attentive and good. Wonderful clinic. The doctor, by the way, turned out to be the son of our dentist, now it is clear why she recommended him. :) But he is really a professional. By the way, looks like John Snow 😁 All done, already at home. I hope the healing goes smoothly. So far, it doesn’t hurt much. Although they still promised edema and hematoma :(