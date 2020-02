Приехал, наконец-то, мой долгожданный зайчик! Я сразу в него влюбилась! Такой приятный и родной:)

На работе внезапно был семинар, а я узнала о нем уже тогда, когда меня на него позвали. Докладывались те, кто в понедельник будут докладываться перед отделом, чтобы получить повышение.



Finally arrived, my long-awaited bunny! I immediately fell in love with him! So nice and dear :)

Suddenly, there was a seminar at work, and I learned about it even when I was called to it. Those who reported on Monday will report to the department to get promoted.