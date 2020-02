Lemon

Продолжаю совершенствоваться в мобильной фотографии. Я очень долго ловила эту каплю!:)

Сегодня утром вернулся с моря начальник механик мотосалона, в который мы отвезли мотоциклы. И мы, как и договорились, ему позвонили. И, как оказалось, сделали это очень вовремя! Потому что мой мотоцикл уже разобрали и сегодня начали бы красить, а я передумала по поводу цвета! Договорились покраску отложить и в субботу приехать и уже обговорить новый цвет. Как я рада, что успели!



I continue to improve in mobile photography. I caught this drop for a very long time! :)

This morning, the chief mechanic of the motor show, from which we drove motorcycles, returned from the sea. And we, as agreed, called him. And, as it turned out, they did it very on time! Because my motorcycle was already dismantled and today I would start painting, and I changed my mind about the color! We agreed to postpone the painting and come on Saturday and already discuss the new color. How glad I got it!