Была у стоматолога, все в порядке. Больше можно на осмотр не приходить. Оленей этих встретила, когда вышла из корпуса на работе. Опять всем стадом паслись около него. Маленькие оленята такие милые.

Was at the dentist, everything is in order. More I can not come to the inspection. I met these deer when I left the building at work. Again, the whole herd grazed near him. Little deer are so cute.