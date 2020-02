Watch strap

Сегодня был День Рождения нашего начальника, в честь чего был устроен семинар с чаепитием и не только. Ну мы с Артемом немного посидели и пошли работать. Я простудилась. А нечего было в субботу на концерт без шапки ездить. Теперь мучаюсь больным горлом, а в будущем, судя по всему, ещё и насморком.

Ездили в строительный магазин, выбирали и приценивались к товарам для ремонта гаража. На этой неделе планируем начать ремонт пола.

Today was the birthday of our boss, in honor of which a seminar was organized with tea drinking and not only. Well, Artyom and I sat a little and went to work. I caught a cold. And there was nothing on Saturday to go to a concert without a hat. Now I suffer from a sore throat, and in the future, apparently, also a runny nose.

We went to a hardware store, chose and asked the price of goods for repairing a garage. This week we plan to start repairing the floor.