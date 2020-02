Evening in the garage.

Днём работали, вечером вскрывали пол в гараже. Как я и говорила, там ужасно сыро. Так что не зря будем весь его засыпать песком и заливать бетоном. Простуда проходит.

They worked during the day, in the evening they opened the floor in the garage. As I said, it’s terribly damp. So it is not in vain that we will fill it all with sand and pour it with concrete. The cold goes away.