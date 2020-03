Lipstick.

Купила новую помаду, наконец-то нашла цвет, который хотела. К весне хочется чего-то нового и яркого. Получили посылки, сходили в магазин, отдыхаем.

I bought a new lipstick, finally found the color that I wanted. By spring, I want something new and bright. Received the parcels, went to the store, have a rest.