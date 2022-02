27 februari 2022

Wandeling gemaakt in het Weerterbos. De auto geparkeerd bij Peerkesbosch. Een leuke plek om te starten met een Wandeling en eindigen met een lekker drankje op t terras. Vandaag gingen we op jacht naar de kruisbek. Een vogel met een "overbeet" : uitermate geschikt voor het eten van zaden uit Dennenappels. Ze hebben voorkeur voor een speciale drinkplek in de holte van een boom, waar je ze kunt bekijken en fotograferen.Enn t is gelukt! Willem heeft em vastgelegd. 🥳 De foto die ik vandaag heb genomen is door het frame van een boom die zo groeit dat t lijkt alsof er een knoop in is gelegd🤩