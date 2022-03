12 maart 2022

Vanmorgen hebben we een wandeling gemaakt bij de grote peel. We starten de wandeling dan in Ospel, ligt vlakbij Nederweert;waar ik lang heb gewerkt. De wandeling is grotendeels verhard, ideaal met de buggy🤩. We hebben nu ook in het deel gelopen wat een groot deel van het jaar is afgesloten vanwege het broedseizoen: van 15 mrt tm 15 oktober,😍