19 maart 2022

Vandaag een wandeling gemaakt bij de plateaux, vlakbij de grens met BelgiĆ«. Er stond een flinke oostenwind waardoor t op sommige momenten koud aanvoelde. Terwijl als de wind even weg was, het heerlijk weer was.šŸ’• de boys waren mee, de hele dag, ging weer super goed. En we hebben genotenšŸ¤©