20 maart 2022

Brrr🥶 wat was het koud vanochtend tijdens de puppy training. Zelfs sneeuw gezien🙃. Deze foto hebben we smiddags genomen op de Moerputten brug("halve zolen" lijntje van vroeger: oude spoorlijn die zn naam te danken heeft aan t vervoer van materialen voor de vele schoenfabrieken in de regio) in Den Bosch. Nog steeds fris, maar de zon kwam er later wel door, waardoor het beter werd 🤩. Halverwege hebben we in Vlijmen lekker wat gedronken.😋😇😍