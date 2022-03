22 maart 2022

Den Bosch, Moerputten 🤩. Deze wandeling op zondag was heerlijk en heel erg afwisselend. De dijk op, moerputten brug over, dijk weer op. En doorrr. Ik had op een paaltje een koffiekopje gezien en dus gingen we op zoek naar de koffie plek en een biertje. Die vonden we in Vlijmen, een dorpje verderop. Na de koffie gingen we verder. Op zoek naar de heikikker die er nu al zou moeten zijn. We hebben heel veel slootjes bekeken, maar niks gevonden helaas.