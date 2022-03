27 maart 2022

De lange houten brug bij de Grote Peel.

Vanochtend begon de dag koud en grijs, maar net na de middag kwam de zon erdoor en werd het uiteindelijk fantastisch weer. In dit gebied hebben we de heidekikker gezien: een zeldzaam mooi beestje. En waren we op zoek naar de blauwborst. Maar de blauwborst was vandaag niet thuis 🤣