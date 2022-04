14 april 2022

Gisteren tijdens de wandeling met Aline, zagen we hoe mooi de lucht veranderde. Van grijs, met regenboog, naar beige. Totdat de zon onder ging en de lucht veranderde in spectaculaire kleuren zoals oranje, rood,roze, paars 😍 samen met deze leuke paarse bloemen was t eem bijzonder moment 🥰