8 juni 2022

Vanmorgen gewandeld voor ik thuis mocht gaan werken. GenietenšŸ¤© met de mannen, heerlijk. Hier was het nog droog. Dit is bij ons de(lange) straat uit. Zo dichtbij is echt heel erg fijnšŸ„³ de rest van de dag heeft t geregend en geregendšŸ˜Ž