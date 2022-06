27 juni 2022

Meet onze 2 varkens: Finn en Bo. Als ze de kans krijgen duiken ze in t water, als dat er niet is, is een plas ook goed of alleen maar modder. Pootje baden is niet voldoende, maar ze moeten zich echt erin omdraaien, zodat alles bedekt is met smurrie. 🙈 gelukkig kwam ik daarna ook nog een schone zwemvijver tegen, zodat ze weer redelijk schoon mee naar huis konden🙌