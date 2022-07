5 juli 2022

Vanochtend om half 7 deze foto genomen. 😎Ik was al door aan t fietsen en zag uit m'n ooghoek dit mooie meertje. Vooral de mist op t water en het mysterieuze licht trok me aan. Ben dus gestopt en terug gefietst om te zien of ik dat moois📸 kon vast leggen. Ik denk t redelijk gelukt is👊🤣