10 augustus 2022

Fantastisch zomerweer in Nederland. De zomer van 2022 is de beste, qua zon,😎 die ik me kan herinneren. Een wandeling met de hondjes is echter lastig te plannen zo, want t blijft lang warm. Bo en Finn zijn oververhit na een wandeling zelfs om 19.00 uurðŸ˜