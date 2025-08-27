Previous
El jardín de mi nieta Andrea. by lsod
El jardín de mi nieta Andrea.

Estuvimos de visita en casa de mi hija y vi como mi nieta ha decorado su habitación. Estas flores iluminadas por una pequeña lámpara llamaron mi atención.
Luis Ochoa

@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Hace varios años inicié este proyecto pero no pude terminarlo....
