286 / 365
Pequeñas flores.
Esta pequeña planta con sus pequeñas flores crece en la misma macetera donde hemos sembrado plantas más grandes.
2nd October 2025
2nd Oct 25
Luis Ochoa
@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Hace varios años inicié este proyecto pero no pude terminarlo....
80% complete
Tags
flowers
plants
garden
daylight
