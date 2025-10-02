Previous
Pequeñas flores. by lsod
286 / 365

Pequeñas flores.

Esta pequeña planta con sus pequeñas flores crece en la misma macetera donde hemos sembrado plantas más grandes.
2nd October 2025

Luis Ochoa

@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.
80% complete

View this month »

