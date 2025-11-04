Sign up
324 / 365
El Principito.
Empacando cosas por la mudanza, encontré este libro de mi esposa. Se lo regalaron hace 46 años en Los Estados Unidos de América. Mi suegra lo guardo y hasta ahora aparece! Lo que mi esposa no sabía es que esta es una primera edición, del año 1943.
4th November 2025
4th Nov 25
0
0
Luis Ochoa
@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Hace varios años inicié este proyecto pero no pude terminarlo....
326
photos
15
followers
22
following
89% complete
319
320
321
322
323
324
325
326
Views
0
Album
365
Camera
iPhone 13
Taken
4th November 2025 10:21pm
Privacy
Public
Flashback
View
Tags
books
,
old
,
little
,
prince
,
oldies
