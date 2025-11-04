Previous
Next
El Principito. by lsod
324 / 365

El Principito.

Empacando cosas por la mudanza, encontré este libro de mi esposa. Se lo regalaron hace 46 años en Los Estados Unidos de América. Mi suegra lo guardo y hasta ahora aparece! Lo que mi esposa no sabía es que esta es una primera edición, del año 1943.
4th November 2025 4th Nov 25

Luis Ochoa

@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Hace varios años inicié este proyecto pero no pude terminarlo....
89% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact