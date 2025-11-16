Previous
Retratos. by lsod
Retratos.

Estos dos pequeños cuadros estaban en casa de mi suegra. Ahora pertenecen de mi esposa. Son réplicas de cuadros originales con historias interesantes.
16th November 2025

Luis Ochoa

@lsod
